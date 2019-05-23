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    Жизнь

    Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта

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    Дженнифер Энистон и Брэд Питт - Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
    Дженнифер Энистон и Брэд Питт

    Звезда «Друзей» до сих пор не может забыть предательство бывшего мужа

    Брак Дженнифер Энистон и Брэда Питта продлился пять лет. Актеры развелись вскоре после того, как на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» избранник актрисы без памяти влюбился в Анджелину Джоли.

    Теперь бывшие супруги вновь свободны. Питт развелся с Джоли после двухлетнего раздела имущества, а отношения Энистон с Джастином Теру завершились в феврале прошлого года. По словам друзей артистов, сейчас они остаются в дружеских отношениях.

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    Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
    Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
    Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
    Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
    Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
    Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
    Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
    Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
    Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
    Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
    Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта

    Тем не менее, забыть предательство 50-летняя актриса не может до сих пор. В одном из недавних интервью она рассказала, как незадолго до расставания с Питтом единственный раз говорила о нем с Анджелиной. Произошло это перед съемками «Мистера и миссис Смит», когда Энистон работала над последним сезоном «Друзей». Будущие соперницы столкнулись друг с другом на автостоянке, пишет Marie Claire.

    «Я представилась ей и сказала: «Брэд очень рад работать с тобой. Надеюсь, вы действительно хорошо проведете время, ребята»», – вспоминает Дженнифер.

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