Все в розовом: Кайли Дженнер пригласила сестер на бьюти-вечеринку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пока все звезды гуляют на Каннском кинофестивале, семейство Кардашьян-Дженнер находится в Лос-Анджелесе и явно не скучает

Кайли Дженнер отпраздновала запуск своей новой линии косметики - Kylie Skin, которая наверняка очень скоро еще лучше укрепит ее позиции в рейтинге юных миллиардеров. Презентовать бьюти-линейку Кайли решила с присущим ее характеру размахом, устроив вечеринку в барби-стиле.

Все - включая наряды гостей и декор помещения - было розовым. Особенно постарались сестры Кайли - Ким, Кортни и Хлое Кардашьян, представившие образы один сексуальнее другого.

Подружки Кайли рассекали по залу на роликах, а угощаться им было предложено любимым фастфудом виновницы торжества - чипсами, лапшой, пиццей и мороженым, которые были разложены в коробки из-под косметики.

Все происходящее в этот вечер Кардашьян-Дженнер, разумеется, сразу же транслировали в социальные сети, а на выходе из заведения, чтобы подробнее запечатлеть их "луки", их уже ждали папарацци.

Джерело: Hello!