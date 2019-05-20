Наталья Могилевская верит, что Украина поднимется за пару лет



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Наталья Могилевская и Владимир Зеленский

Украинская певица поддержала добрым словом Владимира Зеленского

Популярная украинская певица поддержала новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Звезда опубликовала видео, на котором запечатлен Владимир Зеленский во время инаугурации в Верховной Раде.

«Поздравляю! Очень смелый и мужественный поступок. Если люди у власти перестанут воровать и «деребанить» бюджет - Украина поднимется всего за пару лет. А если недра Украины начнут работать на нас, если будут запущены производства- поколения украинцев будут жить прекрасно. Пусть свершатся реформы и хватит выдержки и здоровья преодолеть препятствия. Верю. Надеюсь», - так подписала видео Наталья Могилевская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 20 Май 2019 в 3:34 PDT





Напомним, ранее в соцсети выразила свою поддержку Владимиру Зеленскому украинская балерина Екатерина Кухар.

По словам балерины, впервые в жизни она посмотрела инаугурацию от начала до конца.