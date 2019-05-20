Стадион, так стадион: украинский рэпер снял забавный клип на песню «75/25»
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Украинский рэпер YVY (Юрия Векленко)
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Коллеги украинского шоумена и новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского массово выражают свою поддержку. Кто восторженными постами в соцсети, а кто музыкальными видео.
Сегодня в сети появился забавный видеоклип украинского рэпера YVY (Юрия Векленко), который был снят на композицию «75/25».
Новое видео музыканта рассказывает историю одной украинкой семьи, которая из-за противоположных политических предпочтений переживет сложный период.
По словам рэпера, на написание этой композиции его вдохновила реальная история из жизни его друзей.