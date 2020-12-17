Найден новый вид динозавров размером с курицу (фото)

Исследователи полагают, что животное могло поднимать свою шерсть, когда чувствовало опасность

Палеонтологи открыли новый вид динозавров, который получил название Ubirajara jubatus. Это маленькие шустрые динозавры с торчащими из плеч шипами.

Ученые предположили, что шипы вряд ли имели какое-то техническое предназначение, и могли использоваться в качестве украшения для привлечения внимания. Например, такую же функцию выполняет хвост у павлинов.

В ходе исследования палеонтологи установили, что новый динозавр принадлежит к компсоганату — роду динозавров, живших в конце юрского периода (157,3—145,0 млн лет назад). Они отличались развитыми органами чувств и быстрыми ногами, а также имели 68 острых слегка изогнутых зуба.

Небольшой динозавр размером с современную курицу вместо зеленой чешуйчатой кожи имел длинную, густую гриву, спускающуюся по спине, и пушистые передние конечности. Исследователи полагают, что животное могло поднимать свою шерсть, когда чувствовало опасность.

Скелет компсогната

Во время спокойствия оперение было плотно прижато к телу, чтобы не мешать Ubirajara jubatus передвигаться.

«Но грива — это не самая интересная особенность этого динозавра. Нас очень заинтересовали шипы, торчащие из его плеч. Это были длинные, плоские, жесткие ленты с небольшим гребнем посередине. Это не совсем перья, но они сделаны из кератина, вещества, из которого состоят птичьи перья, клювы и наши собственные волосы. Их расположение на плечах означает, что они, вероятно, также могут быть подняты и опущены по мере необходимости», — описывают палеонтологи.

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