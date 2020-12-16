Трогательные фото домашних питомцев с их любимыми игрушками, которыми они неохотно делятся

«Даже не думай отнять у меня мою прелесть»

Домашние животные — самые игривые существа на планете! Хорошие хозяева окружают своих любимцев вниманием и заботой, но и у них не всегда есть время развлекать своих питомцев. И тогда на помощь приходят различные игрушки, способные привлечь внимание четырехлапых непосед.

Сегодня мы собрали для вас 18 снимков домашних животных с их любимыми игрушками, которые отлично справляются с задачей развлечь питомца.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.