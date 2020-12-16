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    Жизнь

    Японец 40 лет живет с опасным хищником. Он считает его членом семьи (фото)

    • Розсилка
    Японец 40 лет живет с опасным хищником. Он считает его членом семьи (фото)

    Японец любит проводить время со своим холоднокровным питомцем

    Многие люди не хотели бы видеть крокодила у себя дома даже в страшном сне. Но японская семья в Куре-Сити (Хиросима) делит свое жилище с огромным домашним крокодилом вот уже четыре десятка лет.

    Владелец крокодила Нобумицу Мурабаяши купил своего необычного питомца по кличке Кайман-сан в зоомагазине после того, как об этом его долго умолял сын. Мужчина даже не думал, что крокодил все еще будет частью его семьи спустя сорок лет.

    Сегодня одомашненная рептилия в длину чуть меньше двух метров и весит около 45 килограммов. Хозяин утверждает, что Кайман-сан — очень добрый, мягкий и покладистый зверь и что он никому никогда не причинит вреда. Он живет в семейном доме, любит гулять со своим хозяином и спокойно позволяет гладить себя, а иногда даже катает на себе маленьких детей.

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    Японец 40 лет живет с опасным хищником. Он считает его членом семьи (фото)
    Японец 40 лет живет с опасным хищником. Он считает его членом семьи (фото)
    Японец 40 лет живет с опасным хищником. Он считает его членом семьи (фото)

    «Я никогда не думал, что он вырастет настолько большим. С тех пор как я его купил, прошло так много лет», — рассказал Нобумицу Мурабаяши Caters News.

    Японец любит проводить время со своим холоднокровным питомцем. Он ежедневно чистит ему зубы и часто водит крокодила купаться в фонтанах: он это обожает. Чтобы иметь возможность гулять с хищником по улицам, Нобумицу получил специальное разрешение от властей, а также подписал документы, по которым всю ответственность за действия крокодила несет его хозяин.

    Благодаря Кайман-сану Нобумицу стал местной знаменитостью, что очень помогает ему в работе риелтора, давая большое преимущество над конкурентами.

    69-летний владелец крокодила говорит, что ему просто необходимо дожить минимум до 90-летнего возраста, ведь его питомец, уже проживший сорок лет, вероятно, будет жить еще около 30 лет.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: курьез животные
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