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    Курьез

    Вся правда о жизни большой семьи перед Рождвеством: курьезные фото

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    Вся правда о жизни большой семьи перед Рождвеством: курьезные фото

    Большинство людей зациклены на том, чтобы на праздничной открытке все и все выглядели идеально, но только не семья Стэнли из Северной Каролины

    Во многих американских семьях есть традиция — создавать собственные рождественские открытки. Ради них все члены семьи собираются вместе, делают милое фото, а затем отправляют его другим родственникам и друзьям.

    Большинство людей зациклены на том, чтобы на праздничной открытке все и все выглядели идеально. Но только не семья Стэнли из Северной Каролины. С 2014 года они делают рождественские открытки, которые откровенно и смешно показывают, что в доме, где много детей, практически всегда настоящий хаос. Никто не сидит на месте и не ходит по струнке, в комнатах кавардак, и все время кажется, будто кто-то из детей вот-вот вляпается в неприятности.

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    Вся правда о жизни большой семьи перед Рождвеством: курьезные фото
    Вся правда о жизни большой семьи перед Рождвеством: курьезные фото
    Вся правда о жизни большой семьи перед Рождвеством: курьезные фото
    Вся правда о жизни большой семьи перед Рождвеством: курьезные фото
    Вся правда о жизни большой семьи перед Рождвеством: курьезные фото
    Вся правда о жизни большой семьи перед Рождвеством: курьезные фото
    Вся правда о жизни большой семьи перед Рождвеством: курьезные фото

    В первый раз, когда мы попытались сделать традиционную фотографию для рождественской открытки, у нас были до смешного плохие результаты. Отсюда и родилась традиция — делать открытки, олицетворяющие хаос воспитания сразу нескольких детей, — рассказали Стэнли развлекательному порталу Bored Panda

    Таким образом рождественские открытки Стэнли превратились в милую семейную традицию, которая прекрасно отражает то, как прошел год. Вдохновением для создания семейного фото служит поведение детей Стэнли в течение года.

    «Например, в 2019 году дети были очень заинтересованы в том, чтобы управлять со мной дроном. Поэтому я просто опирался на этот интерес и представлял, что они могли бы сделать, если бы мы не смотрели за ними», — говорит Джонатан Стэнли, отец семейства.

    В этом году интересом сыновей Джонатана было забивание гвоздей, поэтому на фото один из мальчиков держит в руках пневмопистолет. Также из-за коронавируса дети не могли посетить скалодром, и поэтому просто стали лазить по всему дому.

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    Теги: дети Рождество семья шутки курьез
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