Названы главные модные тренды зимы 2021-2022

Зимой стоит обзавестись объемным вязаным шарфом

Редактор модного портала Who What Wear Юсра Сиддики раскрыла главные тренды зимы 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка объяснила, что в новом сезоне в образе приветствуется комфорт и удобство, и посоветовала обратить внимание на трикотажные комплекты, состоящие из свитера и брюк. Они подходят как для дома, так и для прогулок на улице.

По этой же причине, по словам эксперта, зимой 2022 года стоит обзавестись объемным вязаным шарфом. Он не только поможет укрыть голову и шею от холода, но и станет стильным дополнением зимнего образа.

Также зимой 2022 года Сиддики порекомендовала обратить внимание на стеганые куртки, дутые жилеты и трикотажные лонгсливы с вырезами. Помимо этого, по ее словам, в тренде продолжают оставаться балаклавы и одежда из натуральной и искусственной кожи.

Кроме того, по информации издания, в моду возвращаются сапоги бренда Ugg и аксессуары, отделанные стразами.

Ранее сообщалось, что дочь Джонни Деппа без нижнего белья прогулялась по Лос-Анджелесу.

Папарацци запечатлели 22-летнюю знаменитость в оранжевом топе из полупрозрачной ткани, фиолетовой мини-юбке, а также черных лоферах в сочетании с белыми носками. На снимках видно, что девушка не надела бюстгальтер. На Депп также были небольшая черная сумка через плечо, солнцезащитные очки и золотистая подвеска.

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