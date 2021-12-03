56-летняя модель снялась в одном белье и доказала, что возраст ничего не значит (фото)

Звезда показала фигуру в белье и взволновала фанатов

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фото в нижнем белье и взволновала поклонников. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 56-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в черном кружевном боди с глубоким декольте и туфлях на каблуках такого же цвета. Поризкова снялась полулежа лицом к фотографу. «Когда я была моложе, я надевала красивое белье для него. Теперь я одеваюсь так для себя. (...) Я никогда не любила свое тело так, как сейчас», — подписала она пост, который набрал почти 60 тысяч лайков.

Фанаты оценили стройное телосложение модели в комментариях. «Ты хорошеешь с годами как вино. Вау!», «Самая прекрасная женщина на планете», «Ты так меня вдохновляешь!», «Как тебе удается оставаться такой стройной?», «Сногсшибательная фигура», «Ты выглядишь невероятно, возраст — это просто цифра», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что дочь Джонни Деппа без нижнего белья прогулялась по Лос-Анджелесу.

Папарацци запечатлели 22-летнюю знаменитость в оранжевом топе из полупрозрачной ткани, фиолетовой мини-юбке, а также черных лоферах в сочетании с белыми носками. На снимках видно, что девушка не надела бюстгальтер. На Депп также были небольшая черная сумка через плечо, солнцезащитные очки и золотистая подвеска.

Читайте также: Бывшую жену Канье Уэста признали иконой стиля в США