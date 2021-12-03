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    56-летняя модель снялась в одном белье и доказала, что возраст ничего не значит (фото)

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    Американская супермодель&nbsp;Паулина Поризкова - 56-летняя модель снялась в одном белье и доказала, что возраст ничего не значит (фото)
    Американская супермодель Паулина Поризкова
    instagram.com/paulinaporizkov/

    Звезда показала фигуру в белье и взволновала фанатов

    Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фото в нижнем белье и взволновала поклонников. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети снимке 56-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в черном кружевном боди с глубоким декольте и туфлях на каблуках такого же цвета. Поризкова снялась полулежа лицом к фотографу. «Когда я была моложе, я надевала красивое белье для него. Теперь я одеваюсь так для себя. (...) Я никогда не любила свое тело так, как сейчас», — подписала она пост, который набрал почти 60 тысяч лайков.

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    56-летняя модель снялась в одном белье и доказала, что возраст ничего не значит (фото)
    56-летняя модель снялась в одном белье и доказала, что возраст ничего не значит (фото)
    56-летняя модель снялась в одном белье и доказала, что возраст ничего не значит (фото)
    56-летняя модель снялась в одном белье и доказала, что возраст ничего не значит (фото)
    56-летняя модель снялась в одном белье и доказала, что возраст ничего не значит (фото)
    56-летняя модель снялась в одном белье и доказала, что возраст ничего не значит (фото)
    56-летняя модель снялась в одном белье и доказала, что возраст ничего не значит (фото)
    instagram.com/paulinaporizkov/

    Фанаты оценили стройное телосложение модели в комментариях. «Ты хорошеешь с годами как вино. Вау!», «Самая прекрасная женщина на планете», «Ты так меня вдохновляешь!», «Как тебе удается оставаться такой стройной?», «Сногсшибательная фигура», «Ты выглядишь невероятно, возраст — это просто цифра», — высказывались они.

    Ранее сообщалось, что дочь Джонни Деппа без нижнего белья прогулялась по Лос-Анджелесу.

    Папарацци запечатлели 22-летнюю знаменитость в оранжевом топе из полупрозрачной ткани, фиолетовой мини-юбке, а также черных лоферах в сочетании с белыми носками. На снимках видно, что девушка не надела бюстгальтер. На Депп также были небольшая черная сумка через плечо, солнцезащитные очки и золотистая подвеска.

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным шоу-бизнес
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    56-летняя модель снялась в одном белье и доказала, что возраст ничего не значит (фото)