Названы шесть модных трендов в 2022 году

Самыми популярными аксессуарами станут галстуки разных принтов

Редакторы модного портала Who What Wear предрекли модные тренды 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты проанализировали показы весенне-летних коллекций 2022 года и фото модных блогеров в Instagram и назвали шесть тенденций, которые будут актуальны в 2022 году. Среди них, например, куртки мужского кроя с воротником. При этом рекомендуется выбирать модели базовых цветов: серого, коричневого, хаки и синего.

По словам специалистов, самыми популярными аксессуарами станут галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов. Последние начали появляться в ассортименте многих брендов после показа модного дома Prada.

Помимо этого, в 2022 году в моду войдет сочетание платьев с брюками. «Зимой не нужно отказываться от любимых платьев, просто добавьте штаны! (...) Это хороший повод, чтобы надеть полупрозрачное платье с кожаными брюками», — посоветовали редакторы портала.

Брюки в стиле милитари с низкой посадкой также будут востребованы в новом году. По словам стилистов, следует присмотреться к вариантам черного, коричневого, серого цветов с объемными карманами на штанинах.

Наконец, в моду вернутся солнцезащитные очки без оправы с цветными линзами в стиле 2000-х годов, которые способны разнообразить любой наряд.

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