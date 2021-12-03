Скандал на «Мисс Вселенной». Украинский наряд заподозрили в плагиате (фото)

Образ девушки для выхода в национальном наряде заподозрили в плагиате

Национальный наряд модели Анны Неплях, которая будет представлять Украину на «Мисс Вселенная-2021», заподозрили в плагиате известного дизайнера Жана-Поля Готье, сообщает «Обозреватель».

В 2020 году модельер презентовал наряд в Париже, на показе коллекции весна – лето. Костюм состоял из: обтягивающего белого комбинезона, украшенного вышивкой с цветами; каркасной юбки, украшенной пяльцами с бабочками и деревьями, которая крепилась возле шеи.

Платье отЖана-Поля Готье

Украинский дизайнер Наталья Шевчук добавила к наряду французские национальные элементы, цветы. Каркас ее костюма крепится на талии, пяльца украшены национальными узорами.

Платье Натальи Шевчук

Ранее Анна Неплях показала еще один наряд на «Мисс Вселенная».

Вечернее платье на финал «Мисс Вселенная 2021» подобрали из коллекции дубайского бренда Atelier Zuhra. Это эффектный «золотой» наряд со смелым разрезом посередине и глубоким декольте. Изюминкой образа является прозрачный низ и длиннющий шлейф, идущий от плеч.