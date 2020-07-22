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    Жизнь

    Ники Минаж перестала скрывать беременность от мужа-уголовника (фото)

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    Американская рэп-дива Ники Минаж - Ники Минаж перестала скрывать беременность от мужа-уголовника (фото)
    Американская рэп-дива Ники Минаж
    instagram.com/nickiminaj

    Американская певица удивила поклонников, продемонстрировав округлившийся живот

    Американская рэп-дива Ники Минаж редко появляется на публике в последнее время. Девушка знаменита своей нестандартной фигурой. Посоревноваться с ней в пышноте форм могут лишь Дженнифер Лопес и Ким Кардашян.

    Она без стеснения оголяется на камеру или облачается в провокационные образы, а вот о личной жизни говорит редко. В октябре 2019 года стало известно, что певица тайно вышла замуж за рэпера с криминальным прошлым — 41-летнего Кеннетта Петти.

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    Ники Минаж перестала скрывать беременность от мужа-уголовника (фото)
    Ники Минаж перестала скрывать беременность от мужа-уголовника (фото)
    Ники Минаж перестала скрывать беременность от мужа-уголовника (фото)
    instagram.com/nickiminaj

    Ранее мужчина отсидел в тюрьме за насилие. Однако прошлое избранника не смущает Минаж. Она ранее утверждала, что хочет подарить ему детей. А 20 июля артистка объявила, что беременна.

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    дети певица Дженнифер Лопес насилие
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