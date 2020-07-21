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    Шоу-биз

    33-летняя Ирина Федишин в бикини не устает поражать воображение своими формами

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    Певица Ирина Федишин - 33-летняя Ирина Федишин в бикини не устает поражать воображение своими формами
    Певица Ирина Федишин
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Певица поделилась пикантным видео в фотоблоге

    Популярная украинская певица Ирина Федишин очередной раз порадовала поклонников пикантным видео с отдыха. В своем Инстаграме звезда опубликовала ролик, в котором засветила свои ягодицы в купальнике.

    В видео Ирина сначала появляется в сером кардигане, одетому на черное бикини, но потом снимает его, прикрывая тело надувным кругом. В конце концов круг оказывается в бассейне, а Ирина вернувшись в кадр томно исчезает в гостиничном номере.

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    Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

    «Утренний блокбастер в бассейне», - отметила в видео певица

    Поклонники оценили формы Ирины и засыпали ее комплиментами.

    «Какие красивые ягодицы, класс», «Красавица, как всегда», «Круто!», - пишут восторженные фанаты.

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