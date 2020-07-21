33-летняя Ирина Федишин в бикини не устает поражать воображение своими формами
Певица Ирина Федишин
instagram.com/irynafedyshyn/
Певица поделилась пикантным видео в фотоблоге
Популярная украинская певица Ирина Федишин очередной раз порадовала поклонников пикантным видео с отдыха. В своем Инстаграме звезда опубликовала ролик, в котором засветила свои ягодицы в купальнике.
В видео Ирина сначала появляется в сером кардигане, одетому на черное бикини, но потом снимает его, прикрывая тело надувным кругом. В конце концов круг оказывается в бассейне, а Ирина вернувшись в кадр томно исчезает в гостиничном номере.
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«Утренний блокбастер в бассейне», - отметила в видео певица
Поклонники оценили формы Ирины и засыпали ее комплиментами.
«Какие красивые ягодицы, класс», «Красавица, как всегда», «Круто!», - пишут восторженные фанаты.
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