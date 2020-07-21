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    Жизнь

    Мокрая Дорофеева устроила откровенные танцы в миниатюрном топе (видео)

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    Солистка группы &laquo;Время и Стекло&raquo; Надя Дорофеева - Мокрая Дорофеева устроила откровенные танцы в миниатюрном топе (видео)
    Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева
    instagram.com/nadyadorofeeva/

    В сети поклонники оказались очень рады новому видео

    Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева решила записать последнюю песню для своих фанатов. Также звезды согласились записать к песне Last Dance клип. Специально для этих съемок Дорофеевой пришлось намокнуть прямо посреди съемочной площадки. Бекстейдж-видео артистка опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

    Популярная украинская певица примерила изящный винтажный образ для съемок нового и последнего клипа группы. Надя Дорофеева решила показать поклонникам одну из локаций, на которой производились съемки.

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    Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

    В подписи к видеоролику артистка назвала съемки красивыми и мокрыми. Также она уточнила, что больше деталей со съемок последнего клипа "Время и Стекло" в ее DODO VLOG.

    В сети поклонники оказались очень рады новому видео, однако с печалью стали обсуждать скорый распад группы:

    «Шикарное закулисье, и ты, Надя, просто вау», «Ооочень крутооо», «Кайф, обожаю ваши бекстейджы. Сколько талантливых, ярких, с юмором людей, молодцы. Браво», «Мы дождались», «Жаль, что группа распалась». – пишут поклонники.

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    знаменитости Надя Дорофеева певица
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