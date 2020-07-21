Мокрая Дорофеева устроила откровенные танцы в миниатюрном топе (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева instagram.com/nadyadorofeeva/

В сети поклонники оказались очень рады новому видео

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева решила записать последнюю песню для своих фанатов. Также звезды согласились записать к песне Last Dance клип. Специально для этих съемок Дорофеевой пришлось намокнуть прямо посреди съемочной площадки. Бекстейдж-видео артистка опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

Популярная украинская певица примерила изящный винтажный образ для съемок нового и последнего клипа группы. Надя Дорофеева решила показать поклонникам одну из локаций, на которой производились съемки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 20 Июл 2020 в 5:35 PDT

В подписи к видеоролику артистка назвала съемки красивыми и мокрыми. Также она уточнила, что больше деталей со съемок последнего клипа "Время и Стекло" в ее DODO VLOG.

В сети поклонники оказались очень рады новому видео, однако с печалью стали обсуждать скорый распад группы:

«Шикарное закулисье, и ты, Надя, просто вау», «Ооочень крутооо», «Кайф, обожаю ваши бекстейджы. Сколько талантливых, ярких, с юмором людей, молодцы. Браво», «Мы дождались», «Жаль, что группа распалась». – пишут поклонники.