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    Жизнь

    Николай Тищенко станет папой во второй раз?

    • Розсилка
    Алла Барановская и Николай Тищенко - Николай Тищенко станет папой во второй раз?
    Алла Барановская и Николай Тищенко

    Супруга телеведущего и ресторатора Алла Барановская намекнула на беременность в соцсети

    Николай Тищенко вместе с супругой и младшим сыном наслаждается долгожданным отдыхом в Таиланде. На своей официальной странице в Instagram известный ресторатор с удовольствием делиться яркими фотографиями с отдыха и рассказывает о своих приключениях на курорте.

    Недавно Давид, младший сын Николая Тищенко, отметил второй день рождения. В честь праздника ведущий Нового канала разместил на своей странице в соцсети трогательное семейное фото и прикрепил к нему не менее трогательный пост:

    «Весь в делах, работе и заботах, совершенно не чувствую скоротечность времени... Моему младшенькому Смурфику сегодня 2 года, целых два года, прошедших в любви и ласке… Моя семья, моя опора и поддержка! Мои сыновья – мои верные друзья… p.s. Я счастливый папа! Спасибо всем за поздравления!».

    Поклонники Николая засыпали его многочисленными поздравлениями и пожеланиями для малыша. В благодарность за теплые слова ресторатор опубликовал архивное фото с сыном, которое было сделано спустя всего три недели после его рождения. «Жена прислала фото! Здесь Давиду 3 недели... Хороший сегодня день! Спасибо ещё раз всем!» — подписал снимок Тищенко.

    Супруга ресторатора Алла Барановская одной из первых прокомментировала публикацию: «Я же тебе говорила, что недосып тебе к лицу. Второй раз ты опять на ночной смене будешь». Некоторые подписчики Николая Тищенко восприняли эти слова как намек на беременность.

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    Николай Тищенко станет папой во второй раз?
    Николай Тищенко станет папой во второй раз?
    Николай Тищенко станет папой во второй раз?
    Николай Тищенко станет папой во второй раз?

    Напомним, в 2016 году ведущий Нового канала Николай Тищенко связал себя узами брака с моделью и журналисткой Аллой Барановской. А уже весной 2017 года у пары родился сын Давид. У Тищенко также есть 14-летний сын Даниил от первого брака с Ларисой Тищенковской.

     

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