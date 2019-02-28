Николай Тищенко станет папой во второй раз?



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Алла Барановская и Николай Тищенко

Супруга телеведущего и ресторатора Алла Барановская намекнула на беременность в соцсети

Николай Тищенко вместе с супругой и младшим сыном наслаждается долгожданным отдыхом в Таиланде. На своей официальной странице в Instagram известный ресторатор с удовольствием делиться яркими фотографиями с отдыха и рассказывает о своих приключениях на курорте.

Недавно Давид, младший сын Николая Тищенко, отметил второй день рождения. В честь праздника ведущий Нового канала разместил на своей странице в соцсети трогательное семейное фото и прикрепил к нему не менее трогательный пост:

«Весь в делах, работе и заботах, совершенно не чувствую скоротечность времени... Моему младшенькому Смурфику сегодня 2 года, целых два года, прошедших в любви и ласке… Моя семья, моя опора и поддержка! Мои сыновья – мои верные друзья… p.s. Я счастливый папа! Спасибо всем за поздравления!».

Поклонники Николая засыпали его многочисленными поздравлениями и пожеланиями для малыша. В благодарность за теплые слова ресторатор опубликовал архивное фото с сыном, которое было сделано спустя всего три недели после его рождения. «Жена прислала фото! Здесь Давиду 3 недели... Хороший сегодня день! Спасибо ещё раз всем!» — подписал снимок Тищенко.

Супруга ресторатора Алла Барановская одной из первых прокомментировала публикацию: «Я же тебе говорила, что недосып тебе к лицу. Второй раз ты опять на ночной смене будешь». Некоторые подписчики Николая Тищенко восприняли эти слова как намек на беременность.

Напомним, в 2016 году ведущий Нового канала Николай Тищенко связал себя узами брака с моделью и журналисткой Аллой Барановской. А уже весной 2017 года у пары родился сын Давид. У Тищенко также есть 14-летний сын Даниил от первого брака с Ларисой Тищенковской.