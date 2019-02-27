Елизавета II станет последним монархом, живущим в Букингемском дворце



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Елизавета II Фото: instagram.com/queenelizabethphotos

Семья королевы после ее смерти не планирует заселяться в старинную резиденцию

Большую часть своей жизни 92-летняя королева Елизавета II провела в Букингемском дворце – одной из самых известных резиденций британской королевской семьи. В стенах огромного здания, ставшего официальным домом английских монархов еще в 1761 году, королева выросла, здесь же появились на свет ее дети.

Но Елизавета II может стать последней живущей во дворце царственной особой. Принц Чарльз, который унаследует корону после ее смерти, давно уже проживает в вестминстерской резиденции Кларенс-хаус и не намерен переезжать даже тогда, когда станет королем. Как рассказал журналистам осведомленный источник, у сына королевы есть собственные соображения по данному вопросу.

Следующий претендент на престол принц Уильям остается вместе с женой Кейт Миддлтон и детьми в Кенсингтонском дворце, а его брат принц Гарри и Меган Маркл, которые готовятся впервые стать родителями, вскоре отправятся жить в коттедж Фрогмор-хаус. В итоге жить в Букингемском дворце, кроме королевы, просто некому.

Как отмечает портал The Cheat Sheet, совсем заброшенной старинная резиденция не окажется. Принц Чарльз планирует устроить там свой «офис» для ведения государственных дел и сделать дворец более доступным для широкой публики, открыв для посещения новые комнаты и организовав там дополнительные экскурсии.