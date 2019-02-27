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    Жизнь

    Елизавета II станет последним монархом, живущим в Букингемском дворце

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    <p>Елизавета II</p> <p>Фото: instagram.com/queenelizabethphotos</p> - Елизавета II станет последним монархом, живущим в Букингемском дворце

    Елизавета II

    Фото: instagram.com/queenelizabethphotos

    Семья королевы после ее смерти не планирует заселяться в старинную резиденцию

    Большую часть своей жизни 92-летняя королева Елизавета II провела в Букингемском дворце – одной из самых известных резиденций британской королевской семьи. В стенах огромного здания, ставшего официальным домом английских монархов еще в 1761 году, королева выросла, здесь же появились на свет ее дети.

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    Елизавета II станет последним монархом, живущим в Букингемском дворце
    Елизавета II станет последним монархом, живущим в Букингемском дворце
    Елизавета II станет последним монархом, живущим в Букингемском дворце
    Елизавета II станет последним монархом, живущим в Букингемском дворце
    Елизавета II станет последним монархом, живущим в Букингемском дворце
    Елизавета II станет последним монархом, живущим в Букингемском дворце
    Елизавета II станет последним монархом, живущим в Букингемском дворце
    Елизавета II станет последним монархом, живущим в Букингемском дворце
    Елизавета II станет последним монархом, живущим в Букингемском дворце
    Елизавета II станет последним монархом, живущим в Букингемском дворце
    Фото: instagram.com/queenelizabethphotos

    Но Елизавета II может стать последней живущей во дворце царственной особой. Принц Чарльз, который унаследует корону после ее смерти, давно уже проживает в вестминстерской резиденции Кларенс-хаус и не намерен переезжать даже тогда, когда станет королем. Как рассказал журналистам осведомленный источник, у сына королевы есть собственные соображения по данному вопросу.

    Следующий претендент на престол принц Уильям остается вместе с женой Кейт Миддлтон и детьми в Кенсингтонском дворце, а его брат принц Гарри и Меган Маркл, которые готовятся впервые стать родителями, вскоре отправятся жить в коттедж Фрогмор-хаус. В итоге жить в Букингемском дворце, кроме королевы, просто некому.

    Как отмечает портал The Cheat Sheet, совсем заброшенной старинная резиденция не окажется. Принц Чарльз планирует устроить там свой «офис» для ведения государственных дел и сделать дворец более доступным для широкой публики, открыв для посещения новые комнаты и организовав там дополнительные экскурсии.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри Королева Елизавета II семья
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