Десять лет спустя: Жизель Бундхен впервые показала романтичный кадр со свадьбы



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Жизель Бундхен и Том Брэди instagram.com/gisele

38-летняя Жизель поделилась серией снимков с Томом Брэди

Таки м образом модель решила поздравить футболиста с годовщиной свадьбы.

Знаменитая бразильянка призналась, что не заметила, как пролетели 10 лет — именно столько они со спортсменом женаты. В честь события в семье она выложила снимки из личного архива. Помимо фотографий, которые были сделаны в молодости, среди них есть и неизданный ранее кадр со свадьбы.

На романтичном фото Жизель в белоснежном платье с кружевом и в длинной фате. Она с любовью смотрит на своего мужа, который отвечает ей взаимностью. Фото было сделано на алтаре. В тот момент пара произносила клятвы. Бундхен признается, свою семью она любит больше всего на свете.

«Давай продолжим вместе развиваться, идти рядом, любить и поддерживать друг друга еще много-много лет», — пишет Жизель. Она добавила, что благодарна мужу, который идет с ней нога в ногу уже 10 лет.

Отношения пары не всегда были идеальными. В начале пути Жизель узнала об измене избранника. Параллельно с Бундхен Том встречался со своей бывшей, которая в итоге забеременела. «Мой мир перевернулся с ног на голову. Было не просто», — рассказала о предательстве модель.

Когда у знаменитости спрашивают, как ей удалось найти в себе силы для прощения, она отмечает — нужно уметь принимать людей такими, какие они есть. Узнав об измене Брэди, она лишь однажды обсудила с ним его поступок, а затем отпустила ситуацию. «С принятием себя приходит свобода», — считает бразильянка.

Джерело: graziamagazine.ru