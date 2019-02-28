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    Жизнь

    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались

    • Розсилка
    Джереми Микс и Хлоя Грин - Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Джереми Микс и Хлоя Грин
    instagram.com/chloegreen5

    35-летний манекенщик Джереми Микс и 27-летняя дочь владельца Topshop Хлоя Грин больше не вместе

    Пара разорвала отношения после крупной ссоры.

    19 февраля Джереми и Хлоя прилетели в Дубаи, где сильно повздорили. Свои отношения пара выясняла на глазах у всех, не стесняясь любопытной публики ресторана Cavalli Club. По словам очевидцев, ссора произошла после вечеринки.

    «О чем именно они говорили, слышно не было. Но Хлоя отмахнулась от него рукой и расстроенная ушла вместе с подругой, а он пошел веселиться дальше» — сообщил инсайдер изданию Daily Mail.

    К слову, Джереми в одиночестве приехал на вечеринку Бейонсе и Джей Зи, куда его, впрочем так и не пустили (его имени не было в списке). А фолловеры Хлои отметили, что она сняла кольцо с безымянного пальца, которое все считали помолвочным.

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    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались
    Наследница империи Topshop и «самый красивый преступник» расстались

    Сейчас, судя по Instagram, Хлоя находится в Монако, а Джереми — в Лос-Анджелесе. Никаких официальных заявлений по поводу разрыва пара не делает. Быть может, влюбленные еще помирятся, тем более, что у них есть общий ребенок. В июле прошлого года Хлоя родила Джереми сына Джейдена.

    Джерело: graziamagazine.ru

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