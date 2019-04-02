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    Жизнь

    Нижнее белье возлюбленной Павла Розенко продают за 20 тысяч гривен

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    Елена-Кристина Лебедь&nbsp; - Нижнее белье возлюбленной Павла Розенко продают за 20 тысяч гривен
    Елена-Кристина Лебедь 

    Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь нашла в сети объявление о продаже автографа и еще одной пикантной детали гардероба телеведущей

    За автограф, на одном из сайтов молодой человек пытался выручить двадцать тысяч гривен. К автографу он прилагал и трусы Елены-Кристины Лебедь. Ранее мошенники уже пытались заработать на поклонниках ведущей, продавая ее подпись и даже липовый номер телефона. Но впервые Елена-Кристина Лебедь нашла сообщение о продаже ее белья.

    «Какой-то Артем с Olx решил побить все рекорды фейк-продаж! Друзья! Не ведитесь – трусы не мои, автограф – тоже! Я трусы фанатам не раздаю! Автографы – с радостью, но бесплатно, и не на трусах!» – написала в своем Instagram ведущая Нового канала.

    Подписчики Елены-Кристины Лебедь нашли сходство между этими трусами и трусами в одном из выпусков и начали строить догадки, кто такой Артем, и как белье могло к нему попасть.

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    Нижнее белье возлюбленной Павла Розенко продают за 20 тысяч гривен
    Нижнее белье возлюбленной Павла Розенко продают за 20 тысяч гривен

    «Это, видимо, те трусы из выпуска про мага и трусы на люстре. Ну, а если серьёзно, то люди вкрай уже офигели».

    «Кристина, продавец хоть с размером угадал?»

    «Вас поняла, тогда отменю покупку, а так хотелось приобрести ваш автограф. Везде обман».

    Также поклонники посоветовали ведущей Нового канала сделать об этом расследование. В свою очередь Елена-Кристина Лебедь призналась, что уже договорилась с «Артемом» о встрече.

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