Нижнее белье возлюбленной Павла Розенко продают за 20 тысяч гривен



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Елена-Кристина Лебедь

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь нашла в сети объявление о продаже автографа и еще одной пикантной детали гардероба телеведущей

За автограф, на одном из сайтов молодой человек пытался выручить двадцать тысяч гривен. К автографу он прилагал и трусы Елены-Кристины Лебедь. Ранее мошенники уже пытались заработать на поклонниках ведущей, продавая ее подпись и даже липовый номер телефона. Но впервые Елена-Кристина Лебедь нашла сообщение о продаже ее белья.

«Какой-то Артем с Olx решил побить все рекорды фейк-продаж! Друзья! Не ведитесь – трусы не мои, автограф – тоже! Я трусы фанатам не раздаю! Автографы – с радостью, но бесплатно, и не на трусах!» – написала в своем Instagram ведущая Нового канала.

Подписчики Елены-Кристины Лебедь нашли сходство между этими трусами и трусами в одном из выпусков и начали строить догадки, кто такой Артем, и как белье могло к нему попасть.

«Это, видимо, те трусы из выпуска про мага и трусы на люстре. Ну, а если серьёзно, то люди вкрай уже офигели».

«Кристина, продавец хоть с размером угадал?»

«Вас поняла, тогда отменю покупку, а так хотелось приобрести ваш автограф. Везде обман».

Также поклонники посоветовали ведущей Нового канала сделать об этом расследование. В свою очередь Елена-Кристина Лебедь призналась, что уже договорилась с «Артемом» о встрече.