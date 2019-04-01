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    Шоу-биз

    На съемках шоу «Кто против блондинок?» с Лесей Никитюк случилась неприятность

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    Леся Никитюк - На съемках шоу «Кто против блондинок?» с Лесей Никитюк случилась неприятность
    Леся Никитюк

    Украинская телеведущая застряла шпильками в мате

    Ведущая проекта Леся Никитюк решила испытать на собственном опыте трюк, который заготовила одна из участниц шоу «Кто против блондинок?» для звездного героя. Увидев, что в студию вынесли спортивные маты, звезда Нового канала тут же принялась тестировать их на прочность. Ее не остановили ни высоченные шпильки, ни платье с откровенным декольте и длинным шлейфом! Правда, чувствовала себе каскадершей Леся недолго: «опасная» обувь ведущей вонзилась в резиновый спортинвентарь и проткнула его! Ребята из съемочной группы бросились к сцене, чтобы вызволить теледиву, застрявшую шпильками в мате.

    К счастью, и Леся Никитюк, и присутствующие в студии зрители, и участницы шоу лишь посмеялись над случившимся. Эксперимент звезды обошелся без травм. Не считая мата.

    Надо сказать, что за несколько минут до перформанса Леси Никитюк к демонстрации трюков готовилась настоящая каскадерша. Девушка бросила вызов звезде сериала Нового канала «Будиночок на щастя» Константину Войтенко. К слову, за кулисами актер признался, что накануне съемок сутки не мог заснуть – так сильно переживал перед баттлом с блондинками!

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    На съемках шоу «Кто против блондинок?» с Лесей Никитюк случилась неприятность
    На съемках шоу «Кто против блондинок?» с Лесей Никитюк случилась неприятность
    На съемках шоу «Кто против блондинок?» с Лесей Никитюк случилась неприятность
    На съемках шоу «Кто против блондинок?» с Лесей Никитюк случилась неприятность

    «Каждый раз, когда смотрел «Кто против блондинок?» по телевизору, думал: «Бедные мужчины!», – рассказывает актер. – Но оказалось, что соревноваться с десятками блондинок – это круто. Очень мощный энергообмен, а каждая из девушек – красавица!»

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