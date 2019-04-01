Стало известно, кто помогает Кейт Миддлтон в выборе нарядов



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Кейт Миддлтон LegionMedia

37-летняя Кейт Миддлтон последнее время стала выглядеть более стильно и свежо

Это обстоятельство заметили многие поклонники королевского семейства. Как оказалось, с недавних пор за стилем герцогини Кембриджской следит бывший редактор журнала Vogue.

36-летняя Вирджиния Чадвик-Хили теперь консультирует Кэтрин и помогает ей в выборе гардероба. Вирджиния — давний друг Кейт и принца Уильяма. Она присутствовала и на свадьбе пары в 2011 году.

Ранее герцогине Кембриджской помогала Наташа Арчер, но теперь девушка находится в декретном отпуске. С появлением Вирджинии образы Кейт стали более гламурными и современными. По сообщениям DailyMail, источник в королевском дворце подчеркнул, что сама многодетная мама довольна переменами и вдохновлена своим новым стилем.

На прошлой неделе стало известно, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл следуют негласному королевскому протоколу и поддерживают Елизавету II по цветовому дресс-коду.

Джерело: graziamagazine.ru