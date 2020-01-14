«Новый папа - как Наталья Сумская»: украинские критики предрекают колоссальный успех сериалу Паоло Соррентино



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По словам Вергелиса, Ватикан в «Новом Папе» - это сценический, политический и социальный театр

Олег Вергелис дал оценку новому сериалу

Киноманы со всего мира ликуют – на днях в сети появились первые серии одной из самых ожидаемых экранизаций 2020 - сериала «Новый Папа» (продолжение «Молодого Папы») режиссера Паоло Соррентино. Он стал продолжением «Молодого Папы».

В главных ролях выступили Джуд Лоу (47-летний кардинал Ленни Белардо) и Джон Малкович, сыгравший нового папу Джона Бренокса.

Один из самых авторитетных украинских театральных критиков Олег Вергелис уже предрекает сериалу настоящий триумф, называя его «театрализацией Ватикана»

«Вера, как политика. Вера, как спасение. Вера, как профессия. Вера, как Судьба (эту тему заявляет Джон Малкович). Но главное, что обнаруживает Соррентино в «Новом Папе» – это театрализация Ватикана. Коллектив беззаботных кардиналов - претендентов и молчунов-шпионов, как живая труппа академического Театра Ватикана, где есть свои резонеры, герои-любовники, злодеи, субретки, суфлеры и т. д. Ватикан как театральный ритуал, как действо, которое должно продолжаться вопреки болезням, интриг, проигрышей. Маневры вокруг нового папы (Джона Малковича) не что иное, как поиски новой примадонны на главные роли в прославленную труппу Ватикана. А новый папа - как Татьяна Доронина, Алиса Фрейндлих или Наталья Сумская - только в других предлагаемых обстоятельствах», - отмечает критик в своем телеграм-канале.

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