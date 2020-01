Объявлены главные номинанты на «Оскар-2020»: полный список



Среди фаворитов гонки: «Джокер» (11 номинаций), «Однажды в Голливуде», «Ирландец» и «1917» (по 10).

В Лос-Анджелесе объявили финальный список номинантов на главную кинопремию года ― «Оскар-2020». Публикуем имена и названия основных номинантов в главных категориях.

Лучший фильм

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Однажды в Голливуде»

«Паразиты»

«Форд против Феррари»

Лучший международный фильм

«Паразиты»

«Тело Христово»

«Земля меда»

«Отверженные»

«Боль и слава»

Лучший режиссер

Тодд Филлипс, «Джокер»

Мартин Скорсезе, «Ирландец»

Сэм Мендес, «1917»

Квентин Тарантино, «Однажды в Голливуде»

Пон Чжун Хо, «Паразиты»

Лучший актер

Антонио Бандерас, «Боль и слава»

Леонардо ДиКаприо, «Однажды в Голливуде»

Адам Драйвер, «Брачная история»

Хоакин Феникс, «Джокер»

Джонатан Прайс, «Два папы»

Лучшая актриса

Синтия Эриво, «Гарриет»

Сирша Ронан, «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон, «Скандал»

Рене Зеллвегер, «Джуди»

Скарлетт Йоханссон, «Брачная история»

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству»

Энтони Хопкинс, «Два папы»

Аль Пачино, «Ирландец»

Джо Пеши, «Ирландец»

Брэд Питт, «Однажды в Голливуде»

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс, «Ричард Джуэлл»

Лора Дерн, «Брачная история»

Скарлетт Йоханссон, «Кролик Джоджо»

Флоренс Пью, «Маленькие женщины»

Марго Робби, «Скандал»

Лучший оригинальный сценарий

«Достать ножи», Райан Джонсон

«Брачная история», Ноа Баумбах

«1917», Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэйрнс

«Однажды в Голливуде», Квентин Тарантино

«Паразиты», Пон Чжун Хо

Лучший адаптированный сценарий

«Ирландец», Стивен Зеллиан

«Кролик Джоджо», Тайка Вайтити

«Джокер», Тодд Филлипс и Скотт Сильвер

«Маленькие женщины», Грета Гервиг

«Два папы»

Лучший анимационный фильм

«Как приручить дракона»

«Я потерял свое тело»

«Клаус»

Missing Link

«История игрушек 4»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Дочь»

«Хэир лав»

«Китбул»

«Меморабл»

«Сестра»

Лучший короткометражный фильм

«Братство»

«Футбольный клуб Нефты»

«Окно напротив»

«Сария»

«Сестра»

Лучший дизайн костюмов

«Ирландец»

«Джокер»

«Однажды в Голливуде»

«Маленькие женщины»

«Кролик Джоджо»

Лучшие визуальные эффекты

«Мстители: Финал»

«Ирландец»

«Король Лев»

«1917»

«Звездные войны. Скайуокер. Восход»

Лучшая песня

I Can’t Let You Throw Yourself Away — «История игрушек 4»

(I'm Gonna) Love Me Again — «Рокетмен»

Stand Up — «Гарриет»

Into The Unknown — «Холодное сердце 2»

I’m Standing With You — «Прорыв»

Лучший монтаж звука (sound editing)

«Форд против Феррари»

«Джокер»

«1917»

«Однажды в Голливуде»

«Звездные войны. Скайуокер. Восход»

Лучшее сведение звука (sound mixing)

Ad Astra

«Форд против Феррари»

«Джокер»

«1917»

«Однажды в Голливуде»