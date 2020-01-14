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    Жизнь

    Вышел новый трейлер фильма «Черная Вдова»

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    <p>По сценарию героиня Йоханссон Наташа Романова узнает об опасном заговоре, связанном с ее прошлым</p> <div></div> - Вышел новый трейлер фильма «Черная Вдова»

    По сценарию героиня Йоханссон Наташа Романова узнает об опасном заговоре, связанном с ее прошлым

    Судя по трейлеру, зрителей будет ждать захватывающий экшн

    Вчера в сети появился новый трейлер фильма Черная Вдова режиссера Кейт Шортланд. Главные роли в картине исполнили Скарлетт Йоханссон, Рэйчел Вайс, Флоренс Пью, Дэвид Харбор и другие.

    По сценарию картины героиня Йоханссон Наташа Романова (она же Черная Вдова) узнает об опасном заговоре, связанном с ее прошлым. Она будет противостоять тем, кто когда-то сделал ее наемной убийцей и шпионкой, ведь теперь главная их цель - уничтожить ее.

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