Вышел новый трейлер фильма «Черная Вдова»
По сценарию героиня Йоханссон Наташа Романова узнает об опасном заговоре, связанном с ее прошлым
Судя по трейлеру, зрителей будет ждать захватывающий экшн
Вчера в сети появился новый трейлер фильма Черная Вдова режиссера Кейт Шортланд. Главные роли в картине исполнили Скарлетт Йоханссон, Рэйчел Вайс, Флоренс Пью, Дэвид Харбор и другие.
По сценарию картины героиня Йоханссон Наташа Романова (она же Черная Вдова) узнает об опасном заговоре, связанном с ее прошлым. Она будет противостоять тем, кто когда-то сделал ее наемной убийцей и шпионкой, ведь теперь главная их цель - уничтожить ее.
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