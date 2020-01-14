Спайк Ли станет первым в истории темнокожим председателем жюри Каннского фестиваля



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Режиссер поделился впечатлениями от своего назначения

Кинодеятель рад новому назначению

Режиссер Спайк Ли в этом году возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля. Он станет первым афроамериканцем в истории, занявшим место председателя. Сам режиссер, чьи работы регулярно борются за номинации Канн (а в 2018 году его «Черный клановец» взял Гран-при), поделился впечатлениями от своего назначения, не скрывая эмоций:

«Самые важные благословения приходят неожиданно. Предложение возглавить жюри Каннского кинофестиваля поразило меня и заставило почувствовать счастье, удивление и гордость одновременно»

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