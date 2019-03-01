  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Одесская Барби покорила Гималайские горы

    • Розсилка
    Одесская Барби покорила Гималайские горы
    instagram.com/valeria_lukyanova21

    33-летняя красавица Валерия Лукьянова, благодаря кукольной внешности получившая прозвище Одесская Барби, в Instagram выложила архивные фотографии - оказалось, что раньше она путешествовала по Гималаям

    «Немного фото из Гималаев, мало кто знает наверное что я альпинистка?», - пишет красавица в подписи к одному из постов с красочными снимками высокогорной природы. 

    Действительно, далеко не все поклонники Валерии были в курсе ее увлекательных путешествий по этим местам. Многих читателей увиденное очень вдохновило и они принялись расспрашивать свою любимицу о подробностях. 

    А самые внимательные даже отмечают, что Лукьянова на старых снимках еще больше похожа на свою маму.

    Интернет-пользователи благодарят девушку за шикарные виды на снимках и рассыпают ей комплименты. К тому же, им представилась редкая возможность узнать об еще одном хобби красавицы и увидеть ее в нарядах для путешествий. 

    Этим шансом фаны с удовольствием воспользовались, рассматривая фотографии и вспоминая, какой Валерия была раньше. 

    «Я помню эти фото еще с тех времен», «Старые фоточки. Клево» - комментируют поклонники.

    Мы собрали самые атмосферные кадры и предлагаем вам посмотреть, какие же они, величественные и загадочные Гималаи, а заодно увидеть более юную Одесскую Барби, покорившую горы.

    1 з 24
    на весь екран згорнути
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    instagram.com/valeria_lukyanova21

    Теперь даже те зрители, кому еще не посчастливилось оказаться среди живописных красот природы в горах, могут полюбоваться прекрасными видами на фото.

    Джерело: joinfo.ua

    Читайте також
    образ жизни фотография самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ