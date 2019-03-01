Одесская Барби покорила Гималайские горы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/valeria_lukyanova21

33-летняя красавица Валерия Лукьянова, благодаря кукольной внешности получившая прозвище Одесская Барби, в Instagram выложила архивные фотографии - оказалось, что раньше она путешествовала по Гималаям

«Немного фото из Гималаев, мало кто знает наверное что я альпинистка?», - пишет красавица в подписи к одному из постов с красочными снимками высокогорной природы.

Действительно, далеко не все поклонники Валерии были в курсе ее увлекательных путешествий по этим местам. Многих читателей увиденное очень вдохновило и они принялись расспрашивать свою любимицу о подробностях.

А самые внимательные даже отмечают, что Лукьянова на старых снимках еще больше похожа на свою маму.

Интернет-пользователи благодарят девушку за шикарные виды на снимках и рассыпают ей комплименты. К тому же, им представилась редкая возможность узнать об еще одном хобби красавицы и увидеть ее в нарядах для путешествий.

Этим шансом фаны с удовольствием воспользовались, рассматривая фотографии и вспоминая, какой Валерия была раньше.

«Я помню эти фото еще с тех времен», «Старые фоточки. Клево» - комментируют поклонники.

Мы собрали самые атмосферные кадры и предлагаем вам посмотреть, какие же они, величественные и загадочные Гималаи, а заодно увидеть более юную Одесскую Барби, покорившую горы.

Теперь даже те зрители, кому еще не посчастливилось оказаться среди живописных красот природы в горах, могут полюбоваться прекрасными видами на фото.

Джерело: joinfo.ua