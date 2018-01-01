Одесская Барби выложила новые интригующие фото

Валерия Лукьянова порадовала фанатов снимками в купальниках

Известная украинская модель с кукольной внешностью «Одесская Барби» Валерия Лукьянова порадовала фанатов снимками в купальниках, сообщает «Главком». Недавно, в социальной сети Валерии появились новые фотографии откровенного характера. На фото девушка позирует в соблазнительном белье, открыто демонстрируя свои

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Валерия Лукьянова

Валерия Лукьянова порадовала фанатов снимками в купальниках

сообщает «Главком».

Известная украинская модель с кукольной внешностью «Одесская Барби» Валерия Лукьянова порадовала фанатов снимками в купальниках,

Недавно, в социальной сети Валерии появились новые фотографии откровенного характера. На фото девушка позирует в соблазнительном белье, открыто демонстрируя свои выразительные формы.

Откровенные фотографии украинской звезды Instagram не оставили равнодушными ее поклонников. Менее чем за сутки обнаженные снимки Лукьяновой получили более 30 тыс. лайков.

Валерия Лукьянова - известная украинская модель, прославившаяся на весь мир благодаря сходству с куклой Барби. Валерия всегда в центре внимания и любит удивлять поклонников изменением своей внешности, а также своими откровенными фото.

Она не впервые использует фото в белье ради привлечения внимания фанатов. Ранее девушка устроила домашнюю фотосессию на кровати. Таким образом она хотела привлечь внимание к своей новой песне. Снимки Валерии понравились ее подписчикам и получили много хвалебных комментариев как о ее фотосессии, так и о ее песне.

Откровенные фото девушки всегда становятся поводом для обсуждений. Сама же Валерия считает, что люди слишком часто акцентируют внимание на ее груди. Кто-то пишет, что она у модели слишком большая. Девушка удивляется, что споры на тему ее фигуры присутствуют под каждой фотографией в профиле.