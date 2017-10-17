  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Беременная Кейт Миддлтон поднялась в горы в стильной куртке за $900

    Герцогиня Кембриджская впечатлила сочетанием спортивного и королевского стилей
    В последний день своего скандинавского тура Кейт Миддлтон со своим супругом принцем Уияльмом посетила горнолыжный курорт Хольменколлен в Норвегии. В частности, они стали гостями лыжного музея, а также забрались на самую высокую точку Осло, где находится первый в мире лыжный трамплин. Для этого подъема Миддлтон выбрала двухцветную куртку от KJUS,
    • Сьогодні, 13:46
    • Розсилка
    Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон

    Герцогиня Кембриджская впечатлила сочетанием спортивного и королевского стилей

    В последний день своего скандинавского тура Кейт Миддлтон со своим супругом принцем Уияльмом посетила горнолыжный курорт Хольменколлен в Норвегии.

    В частности, они стали гостями лыжного музея, а также забрались на самую высокую точку Осло, где находится первый в мире лыжный трамплин.

    Для этого подъема Миддлтон выбрала двухцветную куртку от KJUS, стоимостью $900, водонепроницаемые кожаные ботинки от Sorel, черные брюки и белую шапку.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Беременная Кейт Миддлтон поднялась в горы в стильной куртке за $900
    Беременная Кейт Миддлтон поднялась в горы в стильной куртке за $900
    Беременная Кейт Миддлтон поднялась в горы в стильной куртке за $900
    Беременная Кейт Миддлтон поднялась в горы в стильной куртке за $900

    Читайте также: Кейт Миддлтон покорила своими стильными нарядами в Норвегии.

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    мода и красота Кейт Миддлтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ