Беременная Кейт Миддлтон поднялась в горы в стильной куртке за $900
- Сьогодні, 13:46
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Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская впечатлила сочетанием спортивного и королевского стилей
В последний день своего скандинавского тура Кейт Миддлтон со своим супругом принцем Уияльмом посетила горнолыжный курорт Хольменколлен в Норвегии.
В частности, они стали гостями лыжного музея, а также забрались на самую высокую точку Осло, где находится первый в мире лыжный трамплин.
Для этого подъема Миддлтон выбрала двухцветную куртку от KJUS, стоимостью $900, водонепроницаемые кожаные ботинки от Sorel, черные брюки и белую шапку.
Джерело: Сегодня