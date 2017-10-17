Беременная Кейт Миддлтон поднялась в горы в стильной куртке за $900

Герцогиня Кембриджская впечатлила сочетанием спортивного и королевского стилей

В последний день своего скандинавского тура Кейт Миддлтон со своим супругом принцем Уияльмом посетила горнолыжный курорт Хольменколлен в Норвегии. В частности, они стали гостями лыжного музея, а также забрались на самую высокую точку Осло, где находится первый в мире лыжный трамплин. Для этого подъема Миддлтон выбрала двухцветную куртку от KJUS,



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Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская впечатлила сочетанием спортивного и королевского стилей

В последний день своего скандинавского тура Кейт Миддлтон со своим супругом принцем Уияльмом посетила горнолыжный курорт Хольменколлен в Норвегии.

В частности, они стали гостями лыжного музея, а также забрались на самую высокую точку Осло, где находится первый в мире лыжный трамплин.

Для этого подъема Миддлтон выбрала двухцветную куртку от KJUS, стоимостью $900, водонепроницаемые кожаные ботинки от Sorel, черные брюки и белую шапку.

Джерело: Сегодня