Оля Полякова показала, как выглядит ее квартира в центре Киева (видео)

Площадь апартаментов — звезды 200 квадратов и огромная ванна

Украинская певица Оля Полякова показала, как выглядит ее шикарная квартира в самом сердце столицы, напротив Нацбанка на улице Институтской.

У исполнительницы огромное жилье, площадью в 200 квадратных метров. Тут есть и большая кухня со всей бытовой техникой, гостиная в стиле лофт и несколько спален.

«У меня большая квартира, больше 200 метров квадратных, но она так тупо спроектирована. Дети жили в одной комнате, но когда Маше исполнилось 13 лет, она сказала, что ей, как тринадцатилетней девушке, пора заиметь отдельную комнату, я ей отдала свою спальню, в которой спала 15 лет, а сама переехала в зал. Я перетащила туда свою огромную кровать, и теперь у меня спальня с камином», – рассказала Оля Полякова на видео, опубликованном ранее.

Певица рассказала, что зал в квартире переоборудовала под свою спальню. Также она представила огромную ванну. Тут есть и ванна и душевая кабина. Размеры впечатляют.

В гостиной размещен огромный телевизор и рояль, на котором часто играет певица. В целом квартира кажется очень уютной и обжитой.