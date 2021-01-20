  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Оля Полякова показала, как выглядит ее квартира в центре Киева (видео)

    • Розсилка
    Певица Оля Полякова с семьей - Оля Полякова показала, как выглядит ее квартира в центре Киева (видео)
    Певица Оля Полякова с семьей

    Площадь апартаментов — звезды 200 квадратов и огромная ванна

    Украинская певица Оля Полякова показала, как выглядит ее шикарная квартира в самом сердце столицы, напротив Нацбанка на улице Институтской.

    У исполнительницы огромное жилье, площадью в 200 квадратных метров. Тут есть и большая кухня со всей бытовой техникой, гостиная в стиле лофт и несколько спален.

    «У меня большая квартира, больше 200 метров квадратных, но она так тупо спроектирована. Дети жили в одной комнате, но когда Маше исполнилось 13 лет, она сказала, что ей, как тринадцатилетней девушке, пора заиметь отдельную комнату, я ей отдала свою спальню, в которой спала 15 лет, а сама переехала в зал. Я перетащила туда свою огромную кровать, и теперь у меня спальня с камином», – рассказала Оля Полякова на видео, опубликованном ранее.

    Певица рассказала, что зал в квартире переоборудовала под свою спальню. Также она представила огромную ванну. Тут есть и ванна и душевая кабина. Размеры впечатляют.

    В гостиной размещен огромный телевизор и рояль, на котором часто играет певица. В целом квартира кажется очень уютной и обжитой.

     Читайте также: Как выглядит резиденция Оли Поляковой на берегу Днепра с высоты птичьего полета (видео)
    Теги: Оля Полякова новости певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies