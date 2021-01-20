Украинская певица рассказала об изменах бывшего мужа
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Известная певица Анастасия Приходько рассказала об изменах и насилии своего экс-мужа, грузинского бизнесмена Нурика Кухилавы.
В программе «Невероятная правда о звездах» знаменитость поделилась, что бывший часто изменял ей с другими женщинами.
«Довольно таки часто, просто я узнала об этом довольно поздно, а измены были на постоянной основе. Я даже сама нашла переписку в его телефоне», - рассказала артистка.
Знает исполнительница по собственному опыту и о домашнем насилии. По ее словам, Нурик поднимал руку даже на крохотную дочь Нану. Именно это и стало последней каплей. После инцидента звезда решила уйти от абьюзера.
«Да, это было один раз, и это побудило меня к разрыву отношений. Она была еще очень маленькой, ей было два с половиной года... Он был агрессивен, у него просто психика была очень возбужденная», - поделилась Анастасия.