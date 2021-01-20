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    Шоу-биз

    Украинская певица рассказала об изменах бывшего мужа

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    Певица Анастасия Приходько - Украинская певица рассказала об изменах бывшего мужа
    Певица Анастасия Приходько

    Артистка призналась, что принимала таблетки для похудения

    Известная певица Анастасия Приходько рассказала об изменах и насилии своего экс-мужа, грузинского бизнесмена Нурика Кухилавы.

    В программе «Невероятная правда о звездах» знаменитость поделилась, что бывший часто изменял ей с другими женщинами.

    «Довольно таки часто, просто я узнала об этом довольно поздно, а измены были на постоянной основе. Я даже сама нашла переписку в его телефоне», - рассказала артистка.

    Анастасия ПРиходько с мужем
    Анастасия ПРиходько с мужем

    Знает исполнительница по собственному опыту и о домашнем насилии. По ее словам, Нурик поднимал руку даже на крохотную дочь Нану. Именно это и стало последней каплей. После инцидента звезда решила уйти от абьюзера.

    «Да, это было один раз, и это побудило меня к разрыву отношений. Она была еще очень маленькой, ей было два с половиной года... Он был агрессивен, у него просто психика была очень возбужденная», - поделилась Анастасия.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Анастасия Приходько домашнее насилие
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