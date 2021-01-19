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    Жизнь

    Ирина Билык засветилась на вечеринке у Лукашенко

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    <p>Кроме украинской певицы Ирины Билык, на прием к Лукашенко приехали и российские артисты</p> <p>Фото из открытых источников</p> <div></div> - Ирина Билык засветилась на вечеринке у Лукашенко

    Кроме украинской певицы Ирины Билык, на прием к Лукашенко приехали и российские артисты

    Фото из открытых источников

    Лукашенко устроил прием по случаю «старого Нового года»

    В Беларуси на новогодней вечеринке Александра Лукашенко 16 января выступили украинские певицы Элина Иващенко и Ирина Билык. Об этом сообщил Фонд культурной солидарности Беларуси и Reformation.

    Отмечается, что на приеме Лукашенко по случаю «старого Нового года» в субботу засветились и звезды российской эстрады, среди них Стас Михайлов, Валерий Сюткин и Зара.

    На старанавагоднім прыёме Лукашэнкі выступалі і украінскія спявачкі: Эліна Івашчанка і народная артыстка Украіны Ірына Білык.

    Опубліковано BCSF/Belarusian Culture Solidarity Foundation Понеділок, 18 січня 2021 р.

    «Был на вечере во Дворце независимости и экс-солист белорусского ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок. Во время новогоднего приема Лукашенко вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ», - говорится в сообщении.

    В частности, корреспондент «Столичного телевидения» Григорий Азаренок получил медаль «За отвагу», а обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы президента Валерий Шульга получили по медали «За трудовые заслуги».

    Как сообщается, вечер прошел в стиле «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Лукашенко во время выступления отметил, что стилистика вечеринки вызывает определенные ассоциации, когда у Гоголя красивая женщина на самом деле оказывается ведьмой, вместе с тем назвав всех участников мероприятия красавицами.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык уже в пятый раз переносит юбилейный концерт.

    Сначала с апреля на сентябрь, потом на декабрь 2020-му. Впоследствии певица была вынуждена сообщить о переносе, теперь уже декабрьских концертов.

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    Теги: певица Беларусь Ирина Билык
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