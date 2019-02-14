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    Жизнь

    Оля Полякова призналась, что у нее проблемы с памятью

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    Оля Полякова - Оля Полякова призналась, что у нее проблемы с памятью
    Оля Полякова

    Певица в очередной раз удивила поклонников

    Королева ночи рассказала, что в супер-шоу «Дивовижні люди» особенно ее поразили участники, которые демонстрировали невероятно развитую память. К примеру, девушка, которая с легкостью воспроизвела, какие татуировки расположены на телах моделей.

    «Вы знаете, я вот никак не могу запомнить пароль на карточке мужа… Я бы хотела овладеть такой способностью!» – призналась Оля Полякова на съемочной площадке канала «Украина».

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    Оля Полякова призналась, что у нее проблемы с памятью
    Оля Полякова призналась, что у нее проблемы с памятью

    Также певица отметила, что в шутке – лишь доля шутки: «Мнемотехника – что-то совершенно поразительное! У меня достаточно плохая память, особенно на имена. И, знаете, я задумалась, посмотрев, насколько сильно участники проекта «прокачали» свою память».

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