Оля Полякова призналась, что у нее проблемы с памятью



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оля Полякова

Певица в очередной раз удивила поклонников

Королева ночи рассказала, что в супер-шоу «Дивовижні люди» особенно ее поразили участники, которые демонстрировали невероятно развитую память. К примеру, девушка, которая с легкостью воспроизвела, какие татуировки расположены на телах моделей.

«Вы знаете, я вот никак не могу запомнить пароль на карточке мужа… Я бы хотела овладеть такой способностью!» – призналась Оля Полякова на съемочной площадке канала «Украина».

Также певица отметила, что в шутке – лишь доля шутки: «Мнемотехника – что-то совершенно поразительное! У меня достаточно плохая память, особенно на имена. И, знаете, я задумалась, посмотрев, насколько сильно участники проекта «прокачали» свою память».