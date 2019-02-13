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    Шоу-биз

    Дерзкая Maruv прокомментировала своей выступление на Нацотбор-2019: Я думала Данилко встанет и уйдет

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    Maruv - Дерзкая Maruv прокомментировала своей выступление на Нацотбор-2019: Я думала Данилко встанет и уйдет
    Maruv

    Maruv стала самой обсуждаемой конкурсанткой первого полуфинала Нацотбора

    Ее песня Siren song за короткое время стала настоящим хитом, а ролик с откровенными танцам набирает все больше просмотров. В первом полуфинале национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» певица получила наибольшее зрительских голосов, но далеко не все члены жюри оценили ее номер.

    Но сама певица не особо обращает внимание на критику в соцсетях и в СМИ.

    «Это весело! Интересно почитать о себе новости, есть что обсудить. Искусство - это провокация. Посмотрите самые известные картины. Кому-то это нравится, а кому-то нет. Главное, что я у вас вызываю эмоции, заставляю говорить об этом. Это круто! На западе скандалов намного больше. То, что я делаю, это не значительные вещи»,- отметила артистка во время онлайн-конференции на сайте Комсомольской Правды.

    Кроме этого, певица призналась, что не ожидала высокой оценки от Андрея Данилко.

    «Не ожидала. Я думала, что Андрей встанет и уйдет (смеется). Но члены жюри так заинтересовано смотрели.  Изначально я вообще собиралась залезть на стол, даже продумала определенные движения. Но продюсеры СТБ сказали мне, что лучше этого не делать». 

      

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