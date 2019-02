Бейонсе показала, в каком наряде отпраздновала победу на «Грэмми»



Бейонсе

Звезда порадовала поклонников новыми снимками

На днях 37-летняя американская певица Бейонсе и 49-летний рэпер Джей-Зи получили «Грэмми» за работу над первым совместным альбомом Everything Is Love, выпущенным под именем группы The Carters.

Отпраздновать первую большую победу Бейонсе и Джей-Зи решили в одном из пабов, собрав шумную компанию друзей. Кстати, для праздничного похода в бар Бейонсе выбрала смелый наряд, который во всей красе продемонстрировала на многочисленных снимках в своем Instagram.

Звезда надела белоснежный костюм, состоящий из блейзера и юбки – наряд был сплошь усыпан крупными изумрудными камнями. Яркий образ Бейонсе был дополнен изящными украшениями на шее, сверкающими босоножками и небольшой сумкой в цвет костюма.

В комментариях многие поклонники принялись делать Бейонсе комплименты, а также поздравлять звездную пару с большим творческим успехом.