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    Шоу-биз

    Бейонсе показала, в каком наряде отпраздновала победу на «Грэмми»

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    Бейонсе - Бейонсе показала, в каком наряде отпраздновала победу на «Грэмми»
    Бейонсе

    Звезда порадовала поклонников новыми снимками

    На днях 37-летняя американская певица Бейонсе и 49-летний рэпер Джей-Зи получили «Грэмми» за работу над первым совместным альбомом Everything Is Love, выпущенным под именем группы The Carters.

    Отпраздновать первую большую победу Бейонсе и Джей-Зи решили в одном из пабов, собрав шумную компанию друзей. Кстати, для праздничного похода в бар Бейонсе выбрала смелый наряд, который во всей красе продемонстрировала на многочисленных снимках в своем Instagram.

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    Бейонсе показала, в каком наряде отпраздновала победу на «Грэмми»
    Бейонсе показала, в каком наряде отпраздновала победу на «Грэмми»
    Бейонсе показала, в каком наряде отпраздновала победу на «Грэмми»
    Бейонсе показала, в каком наряде отпраздновала победу на «Грэмми»
    Бейонсе показала, в каком наряде отпраздновала победу на «Грэмми»
    Бейонсе показала, в каком наряде отпраздновала победу на «Грэмми»
    Бейонсе показала, в каком наряде отпраздновала победу на «Грэмми»

    Звезда надела белоснежный костюм, состоящий из блейзера  и юбки – наряд был сплошь усыпан крупными изумрудными камнями. Яркий образ Бейонсе был дополнен изящными украшениями на шее, сверкающими босоножками и небольшой сумкой в цвет костюма.

    В комментариях многие поклонники принялись делать Бейонсе комплименты, а также поздравлять звездную пару с большим творческим успехом.

     Читайте также: Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards.


    мода и красота певица шоу-бизнес
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