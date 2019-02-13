Дизайнерские туфли от Кэти Перри сочли расистскими
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Черные лоферы стоимостью $129 сняли с продажи за их сходство с блэкфейсом
Бренд певицы Кэти Перри снял с продажи сандалии и лоферы с изображенными на них красными губами после того, как его обвинили в использовании блэкфейса. Об этом сообщает The Guardian.
Сценарист Эрик Хейуорд выложил в своем твиттере фотографию лоферов, подписав ее: «Месяц черной истории… День 11!» «Хорошо, давайте возьмем за правило, что ни один человек, который не является чернокожим, не будет создавать, продвигать или применять любую комбинацию BLACK + FACE», — написала другая пользовательница.
Представитель певицы объяснил в комментарии NBC News, что обувь была частью коллекции, выпущенной в девяти цветах, а сама коллекция является «данью современному искусству и сюрреализму». Кэти Перри заявила, что бренд не собирался причинять никому боль. «Я расстроилась, когда узнала, что обувь сравнивают с неприятными образами, напоминающими лицо чернокожего», — сказала она.
Ok Katy Perry explain these shoes SMH #blackface #KatyPerry #gucci #gucciblackface #boycott pic.twitter.com/j0dswNOSoH— ChantillyCoco (@ChantillyCoco) 11 февраля 2019 г.
До этого Перри не раз обвиняли в обращении к чужой культурной идентичности. В 2013 году ее упрекнули за наряд гейши на одной из церемоний, а позже — за использование афрокос в образе для клипа This Is How We Do.
Джерело: Bird In Flight