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    Жизнь

    Дизайнерские туфли от Кэти Перри сочли расистскими

    • Розсилка
    Кэти Перри - Дизайнерские туфли от Кэти Перри сочли расистскими
    Кэти Перри
    Pikabu

    Черные лоферы стоимостью $129 сняли с продажи за их сходство с блэкфейсом

    Бренд певицы Кэти Перри снял с продажи сандалии и лоферы с изображенными на них красными губами после того, как его обвинили в использовании блэкфейса. Об этом сообщает The Guardian.

    Сценарист Эрик Хейуорд выложил в своем твиттере фотографию лоферов, подписав ее: «Месяц черной истории… День 11!» «Хорошо, давайте возьмем за правило, что ни один человек, который не является чернокожим, не будет создавать, продвигать или применять любую комбинацию BLACK + FACE», — написала другая пользовательница.

    Представитель певицы объяснил в комментарии NBC News, что обувь была частью коллекции, выпущенной в девяти цветах, а сама коллекция является «данью современному искусству и сюрреализму». Кэти Перри заявила, что бренд не собирался причинять никому боль. «Я расстроилась, когда узнала, что обувь сравнивают с неприятными образами, напоминающими лицо чернокожего», — сказала она.

    Джерело: Bird In Flight

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