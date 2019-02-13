Дизайнерские туфли от Кэти Перри сочли расистскими

Бренд певицы Кэти Перри снял с продажи сандалии и лоферы с изображенными на них красными губами после того, как его обвинили в использовании блэкфейса. Об этом сообщает The Guardian.

Сценарист Эрик Хейуорд выложил в своем твиттере фотографию лоферов, подписав ее: «Месяц черной истории… День 11!» «Хорошо, давайте возьмем за правило, что ни один человек, который не является чернокожим, не будет создавать, продвигать или применять любую комбинацию BLACK + FACE», — написала другая пользовательница.

Представитель певицы объяснил в комментарии NBC News, что обувь была частью коллекции, выпущенной в девяти цветах, а сама коллекция является «данью современному искусству и сюрреализму». Кэти Перри заявила, что бренд не собирался причинять никому боль. «Я расстроилась, когда узнала, что обувь сравнивают с неприятными образами, напоминающими лицо чернокожего», — сказала она.