Оля Полякова рассказала, как часто ездит в Россию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оля Полякова

У эпатажной блондинки в РФ живет мать

Украинская певица Оля Полякова не раз заявляла о том, что не будет гастролировать в России. Но как оказалось иногда она туда ездит - у певицы там живет мать.

В интервью КП в Украине артистка призналась, что мама чаще приезжает в Украину, но и Поляковой изредка приходится ездить в РФ.

« Не могу сказать, что не езжу в Россию к маме. Я не езжу туда с выступлениями, это моя принципиальная позиция, занятая в конце 2014 года, когда стал понятен масштаб происходящего и не осталось иллюзий. Мама, конечно, чаще приезжает в Украину, чем я езжу к ней. Здесь у нее дети, внуки. Мама вообще живет на две страны», - отметила артистка.

Также Полякова отметила, что практически не обсуждает политические вопросы с мамой.

«Все острые вопросы остались позади. Поначалу было сложно, мы ссорились и даже по несколько дней не общались. Но вы не забывайте, что в России тоже много людей, которые не разделяют политику их власти. Им многое не нравится, люди обеднели, устали от пропаганды и начинают включать критическое мышление и прозревать от всего, что произошло за эти годы», - рассказала певица.

Кроме этого, Полякова призналась, что не ходит на концерты своих коллег, а некоторые артисты с ней даже не здороваются.

«Увы, но нет, потому что они не ходят ко мне. С одной заслуженной или народной артисткой я три месяца сидела в одной гримерке. А по окончанию проекта она иногда даже не здоровается. Мне не нравится эта ситуация, но сейчас изменить ее не получится. Нужно время.

У нас вообще шоу-бизнес очень, мягко говоря, своеобразный. У наших соседей, например, принято дружить и поддерживать друг друга, ходить на концерты. Именно поэтому у них и есть шоу-бизнес. А у нас этого нет. Даже когда передаешь пригласительный, они игнорируют. Это такая провинциальная черта наших артистов. Некоторым коллегам кажется, что ты отбираешь у них кусок хлеба, хотя они плохо понимают, что пять несчастных артистов, которые есть в Украине, это очень мало на такую огромную страну. Будем надеяться, что они будут расти и стремиться общаться друг с другом. Именно поэтому я понимаю коллег, которые хотят уехать в Россию, потому что там артисты друг друга поддерживают. Там не только деньги, как любят об этом говорить. Там еще есть признание»,- отметила звезда.



