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    Шоу-биз

    Продюсер группы «Агонь» Юрий Бардаш презентовал новый сингл

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    Юрий Бардаш - Продюсер группы «Агонь» Юрий Бардаш презентовал новый сингл
    Юрий Бардаш

    Шоумен представил композицию Ketka

    Продюсер и музыкант Юрий Бардаш, основатель группы «Грибы», поделился новым синглом под названием Ketka. Это первый в этом году трек его сольного проекта Youra, который он основал в 2018-м.

    Дебютный мини-альбом нового проекта Бардаша Predictor вышел в прошлом году. На песню Praktika Youra представил клип, где на коксохимическом заводе шаманят и проводят вуду-обряды.

    Стоит отметить, что не только Юрий Бардаш порадовал поклонников новой композицией.

    На днях украинская группа The Hardkiss презентовала чувственный видеоклип на композицию «Сердце».

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