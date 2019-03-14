Продюсер группы «Агонь» Юрий Бардаш презентовал новый сингл



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Юрий Бардаш

Шоумен представил композицию Ketka

Продюсер и музыкант Юрий Бардаш, основатель группы «Грибы», поделился новым синглом под названием Ketka. Это первый в этом году трек его сольного проекта Youra, который он основал в 2018-м.

Дебютный мини-альбом нового проекта Бардаша Predictor вышел в прошлом году. На песню Praktika Youra представил клип, где на коксохимическом заводе шаманят и проводят вуду-обряды.

Стоит отметить, что не только Юрий Бардаш порадовал поклонников новой композицией.

На днях украинская группа The Hardkiss презентовала чувственный видеоклип на композицию «Сердце».