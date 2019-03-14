Бритни Спирс не может выйти замуж и родить без согласия отца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бритни Спирс

Суд назначил отца Бритни ее опекуном в 2008 году

37-летняя Бритни Спирс продолжает жить под опекой своего отца Джеймса. И если нынешний бойфренд Сэм Асгари предложит певице стать его женой или поселиться под одной крышей, она не сможет дать ответ, не согласовав его со своим отцом. 37-летняя Бритни растит двоих детей, гастролирует, занимается творчеством и бизнесом, но при этом не обладает полной свободой.

«Бритни не сможет выйти замуж, если Джеймс не одобрит это. А он не сторонник нового брака дочери, потому что опасается юридических проблем. Бритни хочет родить еще одного ребенка, но и в этом должна заручиться согласием Джеймса. Ей нужна свобода, которая естественна для человека ее возраста», - рассказал инсайдер изданию Us Weekly.

Бритни Спирс с родителями

Суд назначил отца Бритни ее опекуном в 2008 году. После развода с Кевином Федерлайном у певицы одна за другой начали возникать проблемы с законом, в том числе из-за наркотиков. В 2007 году суд признал Кевина опекуном сыновей поп-звезды.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Борьба с ним за детей плохо сказывалась на ее здоровье. В январе 2008-го она несколько раз лежала в больнице, нуждалась в помощи психиатра. В итоге суд признал певицу временно недееспособной, назначив Джеймса ее опекуном. 28 октября 2008 года суд продлил опеку на неопределенный срок.