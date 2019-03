На Бродвее поставят мюзикл с песнями Бритни Спирс



Бритни Спирс tv.ua

Мюзикл расскажет историю, как с принцессы стали феминистками

Песни Бритни Спирс станут музыкальной основой мюзикла «Однажды еще раз» (Once Upon a One More Time). В центре сюжета комедийной постановки — книжный клуб принцесс, среди которых Белоснежка, Золушка и другие классические персонажи. Принцессы читают сказки, но однажды им в руки попадает книга о феминизме второй волны — «Женская мистика» (The Feminine Mystique) Бетти Фридан и переворачивает их мировосприятие.

«Эти женщины всегда находились в таком герметично запечатанном мире, и вдруг они начинают погружаться в современные идеи — феминизм второй и третьей волны — и также изучают, как нам передаются истории и откуда берутся наши нормы», — рассказал автор либретто Джон Хартмир в комментарии The New York Times. «Но в то же время мюзикл суперзабавный и смешной», — добавил он.

В постановке будут использованы 23 песни Бритни Спирс, среди которых не только хиты, но и некоторые малоизвестные альбомные треки.

«Я очень рада, что появится мюзикл с моими песнями — особенно такой, где действие разворачивается в сказочном мире с персонажами, на которых я выросла, которых я обожаю. Для меня это мечта, ставшая явью!» — поделилась Бритни Спирс.

По сообщениям СМИ, певица также будет присутствовать на репетициях мюзикла. Премьера «Однажды еще раз» состоится 29 октября в Чикаго — постановку будут показывать до 1 декабря этого года. А на Бродвей комедия «переедет» в 2020-м.

Джерело: Bird In Flight