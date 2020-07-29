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    Жизнь

    Отец Меган Маркл жестко раскритиковал поведение дочери

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    Меган Маркл с отцом - Отец Меган Маркл жестко раскритиковал поведение дочери
    Меган Маркл с отцом

    В феврале отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении королевы Елизаветы II и британского народа

    Отец Меган Маркл раскритиковал поведение дочери. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на биографическую книгу о герцоге и герцогине Сассекских «В поисках свободы», написанной светскими хроникерами Омидом Скоуби и Каролин Дюран.

    После заявления принца Гарри и Меган Маркл о том, что они не имеют отношения к выходу книги, где присутствуют жалобы на членов королевской семьи, 75-летний Томас Маркл призвал герцогов Сассекских «не ныть и не жаловаться». «Я люблю свою дочь, но не горжусь тем, кем она является сегодня», — сказал он.

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    Отец Меган Маркл жестко раскритиковал поведение дочери
    Отец Меган Маркл жестко раскритиковал поведение дочери
    Отец Меган Маркл жестко раскритиковал поведение дочери
    Отец Меган Маркл жестко раскритиковал поведение дочери
    Отец Меган Маркл жестко раскритиковал поведение дочери

    В книге «В поисках свободы» говорится, что герцог и герцогиня Сассекские отказались от помощи королевского двора в защите Томаса Маркла от критики со стороны СМИ. Мужчину поразила эта информация, он назвал ее «невероятной».

    В феврале отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении королевы Елизаветы II и британского народа. Он осудил заявление, сделанное герцогиней Сассекской и ее супругом, британским принцем Гарри, после запрета на использование торговой марки Sussex Royal. «Меган и Гарри меня сейчас очень возмущают, — объяснил он. — Не думаю, что у них есть право использовать слово Royal (королевский)».

    Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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