Как выглядит настоящая любовь: 20 трогательных фотоисторий



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Собрали для вас 20 фотоисторий, которые согреют ваше сердце и заставят поверить в то, что любовь существует

Если вы начинаете терять веру в человечество и думать, что в мире не происходит ничего хорошего, а жизнь — тлен, то этот материал для вас! Мир на самом деле прекрасен, и в нем есть место доброте, чудесам и настоящей любви.

Собрали для вас 20 фотоисторий, которые согреют ваше сердце и заставят поверить в то, что любовь существует! Некоторые истории вызовут у вас улыбку, другие — слезы, но каждая из них доказывает, что истинные чувства неподвластны ни времени, ни обстоятельствам.

«Так мои бабушка с дедушкой отметили 60 лет со дня свадьбы», «Оставайтесь всегда молодыми», «Каждый вечер он пел ей колыбельную. В день ее смерти он сделал то же самое. 70 лет настоящей любви», «Мои прадедушка и прабабушка вместе 70 лет. У них 10 детей, 28 внуков, 60 правнуков и 2 праправнука. Они до сих пор очень трогательно любят друг друга, а им уже больше 90 лет», «Мой дедушка умер несколько месяцев назад. Недавно я зашел в их с бабушкой дом и увидел, как она повесила их свадебные наряды», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев