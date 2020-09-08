Отец слишком громко занимался сексом с подружкой. Дети нашли способ его остановить



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Братья неоднократно просили отца вести себя тише, однако он отказывался

Два брата, уставших от того, что их отец очень громко занимается сексом со своей девушкой, нашли способ остановить его. Об этом один из них рассказал на Reddit.

По словам автора, его отец очень часто занимается сексом с возлюбленной, при этом они ведут себя «отвратительно громко». «Она так кричит, что весь квартал наверняка знает, как зовут моего отца и как сказать на испанском "да" и "быстрее", потому что она стонет на двух языках», — пожаловался пользователь. Он добавил, что иногда девушка кричит «О, младенец Иисус!» (Sweet baby Jesus), несмотря на то, что посещает католическую церковь.

Братья неоднократно просили отца вести себя тише, однако он отказывался. Мужчина призвал детей терпеть, аргументировав это тем, что они уже почти взрослые, а секс — это неотъемлемая часть здоровых отношений. Кроме того, он сказал сыновьям, что ему нравится, когда партнер ведет себя громко.

Когда дети пытались делать домашнее задание и в очередной раз услышали громкие звуки, они решили включить религиозную музыку. Шум немедленно прекратился, однако отец сказал, что теперь детей ждут серьезные проблемы.

Пользователи Reddit поддержали братьев. Один из комментаторов порекомендовал им записать звуки секса и включать их каждый раз, когда отец и его возлюбленная будут чем-то заняты, чтобы отомстить. «Идеально. Хотелось бы быть мухой на потолке в тот момент, чтобы увидеть их реакцию», — добавил Mizz_D.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.