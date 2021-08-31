Отказали все органы. Шэрон Стоун сообщила о смерти 11-месячного племянника
Несколько дней назад 11-летнего мальчика доставили в больницу
Голливудская актриса Шэрон Стоун поделилась в соцсетях грустной новостью: ее племянник, за выздоровление которого актриса просила помолиться подписчиков, не выжил.
«Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 — 30 августа 2021», — так Шэрон подписала видеотрибьют малышу под песню, которую музыкант Эрик Клэптон написал после смерти собственного сына.
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Несколько дней назад 11-летнего мальчика доставили в больницу из-за отказа внутренних органов.
Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».
Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте
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