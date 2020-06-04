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    Жизнь

    Овчарка и хорек прославились на весь мир благодаря крепкой дружбе (фото)

    • Розсилка
    Овчарка и хорек прославились на весь мир благодаря крепкой дружбе (фото)

    Девушка завела домашним животным профиль в Instagram

    Примеры необычной дружбы между животными являются прекрасным доказательством того, что для любви не существует границ! Немецкая овчарка Нова и хорек Пакко знают об этом не понаслышке. По словам их владелицы Дианы Гриб, они без ума друг от друга с момента первой встречи.

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    Овчарка и хорек прославились на весь мир благодаря крепкой дружбе (фото)
    Овчарка и хорек прославились на весь мир благодаря крепкой дружбе (фото)
    Овчарка и хорек прославились на весь мир благодаря крепкой дружбе (фото)
    Овчарка и хорек прославились на весь мир благодаря крепкой дружбе (фото)
    Овчарка и хорек прославились на весь мир благодаря крепкой дружбе (фото)
    Овчарка и хорек прославились на весь мир благодаря крепкой дружбе (фото)
    Овчарка и хорек прославились на весь мир благодаря крепкой дружбе (фото)
    Овчарка и хорек прославились на весь мир благодаря крепкой дружбе (фото)
    Овчарка и хорек прославились на весь мир благодаря крепкой дружбе (фото)
    Овчарка и хорек прославились на весь мир благодаря крепкой дружбе (фото)
    Овчарка и хорек прославились на весь мир благодаря крепкой дружбе (фото)
    Овчарка и хорек прославились на весь мир благодаря крепкой дружбе (фото)

    Сначала девушка завела собаку по кличке Нова. Диана провела большое количество времени, обучая четвероногого друга ладить с другими животными. А затем она отправилась за питомцем, о котором мечтала много лет — хорьком. Именно так началась трогательная история дружбы этой парочки.

    Девушка завела им профиль в Instagram, на который менее чем за месяц подписалось более 2 тысяч человек.

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    фотография животные
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