Спасенный из контактного зоопарка сурикат дружит с котом и считает его вожаком: забавные фото



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Зверь родился в контактном зоопарке и был затискан толпой детей

Животные могут дружить не хуже людей — даже если они принадлежат к разным видам.Кот и сурикат живут душа в душу, несмотря на свои различия.

Это кот по кличке Найс и сурикат, которого хозяйка Екатерина зовет Суря, Сурэн, Суричка, и даже Сурэн Катеринович.

Зверь родился в контактном зоопарке и был бы затискан толпой детей, если бы не журналисты. Они решили выкупить зверя для редакции и контрабандой перевезли его в купе проводницы поезда.

На ночь Сурю забрала себе одна из работниц редакции по имени Екатерина, так как домик для зверя был еще не готов. У нее дома сурикат сразу же влюбил в себя окружающих и подружился с котом. Свою любовь к товарищу Суря проявлял по-своему:

Он мгновенно присягнул на верность коту и «объявил» его вожаком маленькой, но гордой сурикачьей семьи.

В итоге в этом временном доме сурикат задержался на целый месяц

В редакции долго не могли доделать клетку, поэтому Суря жил в своей приемной семье. Первое время он вел себя спокойно, а потом открыл для себя дивный мир разрушений — пострадало все, до чего зверь мог дотянуться.

За это время сурикат привык и к Екатерине — по ее словам, он не боялся и не убегал, когда его хотели погладить, а также приходил спать к людям в кровать.

Там Суря тоже прожил недолго — после того, как он укусил за палец одну из сотрудниц, стало понятно, что в редакции ему не очень нравится. Поэтому суриката отправили обратно домой к Екатерине — к радости ее кота Найса и самого Сури.

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