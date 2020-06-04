День рождения Анджелины Джоли: лучшие фотосессии актрисы

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Американская актриса Анжелина Джоли

Голливудской суперзвезде - 45 лет

4 июня исполняется 43 года актрисе, кинорежиссеру, сценаристу, фотомодели и послу доброй воли ООН Анджелине Джоли, сообщает «Главком».

Уроженка Лос-Анджелеса имеет в своем активе премию «Оскар», три «Золотых глобуса» и две «Премии Гильдии киноактеров США».

Актерская карьера Джоли началась в 1982 году, а режиссерская - в 2007. Большую известность она получила после выхода экшн-фильмов про расхитительницу гробниц Лару Крофт. Первая часть этой франшизы собрала в мировом прокате $270 млн. К сожалению, последующие картины про отважную расхитительницу гробниц не имели такого же успеха.

Наибольшую популярность Анжелина Джоли завоевала после съемок в фильме «Мистер и миссис Смит», который вышел на экраны в 2005 году.

А в 2006 году она начала встречаться с Бредом Питтом, за которого вышла замуж в 2012 году. Спустя четыре года она подала документы на развод.

В мае 2013 года Анджелина Джоли сделала сенсационное признание - из-за высокого риска заболеть раком она решилась удалить себе обе груди. В 2007 году у актрисы скончалась мать от рака яичников – это послужило поводом для обследования самой Джоли. Первую операцию по удалению груди Анджелина перенесла еще в феврале, но четыре месяца держала это событие в тайне.

В том же году Анджелина Джоли возглавила рейтинг Forbes «Самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда». Журнал подсчитал, что с июня 2012 по июнь 2013 года актриса заработала $33 млн.