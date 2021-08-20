Папа года. Инженер создал для сына деревянный спорткар с электродвигателем

Всего на создание автомобиля мужчина потратил около 65 дней

Современных детей трудно чем-то удивить, но плотник из Вьетнама по имени Чыонг Ван Дао, кажется, нашел способ это сделать. Он собрал для сына собственный спорткар с электродвигателем, который развивает скорость до 25 километров в час.

Машина представляет собой мини-копию Lamborghini Sián Roadster, сделанную из старых выброшенных деревьев, и ее необычный внешний вид поражает не только детей, но и взрослых. У миниатюрного спорткара есть собственные номера и даже двери открываются так же, как у дорогущего представителя итальянского автопрома.

Всего на создание автомобиля мужчина потратил около 65 дней. Сначала он вырезал из дерева основание машины, потом установил колеса и электродвигатель, а затем собрал все остальное. Вьетнамец признался, что труднее всего было вырезать все детали, которые должны были идеально подходить друг к другу, пишет World of buzz.

Это не первый автомобиль из дерева, который сделал Чыонг Ван Дао. Ранее он создал миниатюрные версии автомобилей Bugatti и BMW. Копия Bugatti, собранная талантливым плотником, в три раза меньше оригинала, но все равно выглядит просто невероятно.

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На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.