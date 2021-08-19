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    Беременная внучка Елизаветы II призналась, какую болезнь может унаследовать малыш

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    Беременная внучка Елизаветы II призналась, какую болезнь может унаследовать малыш

    Дислексию у внучки Елизаветы II диагностировали в возрасте 7 лет

    Принцесса Беатрис уже этой осенью впервые станет мамой! Внучка Елизаветы II поделилась, что родит первенца в октябре. Об этом 33-летняя принцесса Беатрис Йоркская рассказала в эксклюзивном интервью для Hello! Женщина общалась с редакторшей Джованной Флетчер через видеосвязь в Zoom.

    Кроме этого принцесса Беатрис поделилась, что ее ребенок может унаследовать от нее дислексию – болезнью, при которой люди могут иметь трудности с написанием слов, быстрым чтением, произношением слов при чтении вслух и пониманием прочитанного. Но она добавила, что не против этого, ведь считает, что это настоящий "подарок".

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    Беременная внучка Елизаветы II призналась, какую болезнь может унаследовать малыш
    Беременная внучка Елизаветы II призналась, какую болезнь может унаследовать малыш
    Беременная внучка Елизаветы II призналась, какую болезнь может унаследовать малыш
    Принцесса Беатрис
    Беременная внучка Елизаветы II призналась, какую болезнь может унаследовать малыш
    Беременная внучка Елизаветы II призналась, какую болезнь может унаследовать малыш
    Беременная внучка Елизаветы II призналась, какую болезнь может унаследовать малыш
    Беременная внучка Елизаветы II призналась, какую болезнь может унаследовать малыш
    Беременная внучка Елизаветы II призналась, какую болезнь может унаследовать малыш
    Беременная внучка Елизаветы II призналась, какую болезнь может унаследовать малыш
    Беременная внучка Елизаветы II призналась, какую болезнь может унаследовать малыш

    «Меня очень вдохновляет говорить об этом каждый день. Потому что, если вы можете изменить отношение к дислексии даже в одной голове, то вы сделали отличную вещь», – отметила Евгения.

    Отметим, что дислексию у внучки Елизаветы II диагностировали в возрасте 7 лет. С 2013 года принцесса Беатрис является покровителем благотворительной организации Helen Arkell Dyslexia Charity. Что интересно, у мужа Беатрис – Эдоардо Мапелли Моцци тоже есть дислексия.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: знаменитости дети
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    Беременная внучка Елизаветы II призналась, какую болезнь может унаследовать малыш