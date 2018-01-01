Папарацци застукали супермодель Ирину Шейк и Брэдли Купера в центре планирования семьи

Пара задумалась о втором ребенке

В конце прошлого года западные СМИ впервые начали писать о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер всерьез задумались о втором ребенке. И сейчас эти слухи начали находить косвенное подтверждение: папарацци засняли пару на выходе из центра планирования семьи UCLA в Лос-Анджелесе. На лицах Ирины и Брэдли были счастливые улыбки, и выглядела эта сцена



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Ирина Шейк с супругом и дочкой

Пара задумалась о втором ребенке

В конце прошлого года западные СМИ впервые начали писать о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер всерьез задумались о втором ребенке.

И сейчас эти слухи начали находить косвенное подтверждение: папарацци засняли пару на выходе из центра планирования семьи UCLA в Лос-Анджелесе.

На лицах Ирины и Брэдли были счастливые улыбки, и выглядела эта сцена так, будто родители маленькой Леи только что узнали какую-то приятную новость. Вполне возможно, что эта новость касается беременности Ирины.

Стоит отметить, что Ирине очень нравится быть мамой и несмотря на плотный рабочий график звезда подиумов старается все свое свободное время посвящать дочке Лее.

Джерело: Hello!