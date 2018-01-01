Папарацци застукали супермодель Ирину Шейк и Брэдли Купера в центре планирования семьи
- Сьогодні, 17:28
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Розсилка
Ирина Шейк с супругом и дочкой
Пара задумалась о втором ребенке
В конце прошлого года западные СМИ впервые начали писать о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер всерьез задумались о втором ребенке.
И сейчас эти слухи начали находить косвенное подтверждение: папарацци засняли пару на выходе из центра планирования семьи UCLA в Лос-Анджелесе.
На лицах Ирины и Брэдли были счастливые улыбки, и выглядела эта сцена так, будто родители маленькой Леи только что узнали какую-то приятную новость. Вполне возможно, что эта новость касается беременности Ирины.
Стоит отметить, что Ирине очень нравится быть мамой и несмотря на плотный рабочий график звезда подиумов старается все свое свободное время посвящать дочке Лее.
Джерело: Hello!